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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 ноября

    23 Ноября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24ноября.

    В 10.00 пленарное заседание Сената Парламента РК.

    В 10.00 в Wyndham Garden Astana пройдет форум по цифровизации строительной отрасли стран СНГ.

    В 10.00 в МВЦ «EXPO» состоится официальное открытие VIII Международной выставки «Kaztraffic-2022».

    В 10.00 на ипподроме «Казанат» Департамент по чрезвычайным ситуациям г.Астаны проведет тактико-специальные учения «Қыс-2022». Тема учений: «Подготовка органов управления и сил государственной системы гражданской защиты к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зимний период 2022-2023 гг.».

    В10.00 созывается внеочередная сессия маслихата города Астаны седьмого созыва о выдвижении кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

    В 11.00 в отеле «Hilton Astana» состоится пресс-завтрак, анонсирующий XIII Зимний благотворительный бал.

    В 11.00 в Центре поддержки гражданских инициатив (БЦ «Нұрлы орда») подведут итоги республиканской акции «Армандар орындалады», направленной на привлечение казахстанцев к исполнению желаний детей с тяжелыми диагнозами.

    С 14.00 до 17.00 часов во Дворце «Жастар» будет проходить общегородская ярмарка вакансий.

    В 16.00 состоятся публичные слушания маслихата города Астаны на тему: «О перспективах развития НПО в сфере оказания социальных услуг».


    Фото: pixel-shot.com
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