23 Мая 2022 20:00

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане24 мая.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - эффективное использование водных ресурсов в вегетационный период, газификация населенных пунктов.

В 11:00 на площадке АО «Самрук-Қазына» пройдет брифинг, посвященный вопросам профилактики непроизводственного травматизма граждан на объектах железной дороги.

На 15:00 во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова запланированы полуфиналы и финалы первого в истории Кубка министра культуры и спорта Республики Казахстан.