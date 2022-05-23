20:33
23 Мая 2022 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 мая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане24 мая.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - эффективное использование водных ресурсов в вегетационный период, газификация населенных пунктов.
В 11:00 на площадке АО «Самрук-Қазына» пройдет брифинг, посвященный вопросам профилактики непроизводственного травматизма граждан на объектах железной дороги.
На 15:00 во Дворце единоборств имени Ж.Ушкемпирова запланированы полуфиналы и финалы первого в истории Кубка министра культуры и спорта Республики Казахстан.
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