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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня
23 Июня 2020 21:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня
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НУР-СУЛТАН
В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.
В 10:20 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет экспертный брифинг на тему: «О работе скорой медицинской помощи в условиях эпидемии КВИ». Спикер - и.о. председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины Бахтияр Джусипов, директор городской станции скорой медицинской помощи города Нур-Султана Мурат Оразбаев.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
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