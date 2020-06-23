Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 июня

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:20 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет экспертный брифинг на тему: «О работе скорой медицинской помощи в условиях эпидемии КВИ». Спикер - и.о. председателя правления Национального координационного центра экстренной медицины Бахтияр Джусипов, директор городской станции скорой медицинской помощи города Нур-Султана Мурат Оразбаев.

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