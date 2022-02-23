Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 в управлении полиции района «Есиль»состоитсябрифинг на тему «О государственных услугах, оказываемых гражданам Республики Казахстан Управлением миграционной службы ДП города Нур-Султана».

В 13:00 запланированозаявление для прессы министров иностранных дел двух стран в здании МИД РК по случаю официального визита министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу в г.Нур-Султан, в рамках которого будет проведено Седьмое заседание Совместной группы стратегического планирования Казахстана и Турции.

В 14:30 намеченпресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О снижении ставок утилизационных платежей на некоторые виды промышленной продукции». Спикеры: вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, директор Департамента государственной политики в управлении отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев, председатель правления АО «Жасыл Даму» Жанат Самат.

В 15:00 в художественной галерее Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы (ул. А. Бокейхана, 1а) состоится торжественное открытие персональной выставки художницы Гульмарал Татибаевой «Мысле-формы». Выставка организована в рамках проекта «Культурный код Независимости».

В 15:00 в Сенате Парламента РК состоится круглый стол на тему «Развитие рынка электроэнергетики: тенденции, проблемы и пути их решения» в рамках реализации Послания Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

В 16:00 в пресс-центре «Sputnik Казахстан» пройдет презентация международного историко-просветительского проекта «#большечем30», приуроченного к 30-летию дипломатических отношений между Россией и Казахстаном.