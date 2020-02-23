+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 2 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля

23 Февраля 2020 20:35
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля.

Новости по теме
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 21 февраля
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 февраля Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 февраля Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля

НУР-СУЛТАН


В 10.00 в Мажилисе предусматривается Правительственный час. Тема: «О мерах по развитию массового спорта в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года».

В 14.00 в Казахском агротехническом университете имени С.Сейфуллина состоится Республиканский форум «аль-Фараби и современная казахстанская философия», посвященный 1150-летию со дня рождения великого ученого Востока.

В 15.30 в Национальном детском реабилитационном центре столичный филиал партии «Nur Otan» в рамках национального проекта «Бақытты отбасы» и партийного проекта «Кедергісіз келешек» вручает инвалидные коляски детям с особыми потребностями (10 колясок), сертификаты по прохождению реабилитации в Национальном центре детской реабилитации (5 сертификатов-квот), сертификаты по швейному мастерству матерям из числа малообеспеченных и многодетных семей (15 сертификатов), сертификаты по гончарному мастерству детям с особыми потребностями (20 сертификатов).

В 19.00 в «St.Regis Astana» в торжественном зале «Астор» состоится официальный прием в честь 59-летия Национального Дня и 29-летия Освобождения Государства Кувейт.

АЛМАТЫ

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная национальной противотуберкулезной программе. В пресс-конференции примут участие директор РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» МЗ Казахстана Малик АДЕНОВ, главный врач КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» г. Алматы Жанар САПИЕВА и др.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив