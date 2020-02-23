Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 февраля.

НУР-СУЛТАН





В 10.00 в Мажилисе предусматривается Правительственный час. Тема: «О мерах по развитию массового спорта в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года».

В 14.00 в Казахском агротехническом университете имени С.Сейфуллина состоится Республиканский форум «аль-Фараби и современная казахстанская философия», посвященный 1150-летию со дня рождения великого ученого Востока.

В 15.30 в Национальном детском реабилитационном центре столичный филиал партии «Nur Otan» в рамках национального проекта «Бақытты отбасы» и партийного проекта «Кедергісіз келешек» вручает инвалидные коляски детям с особыми потребностями (10 колясок), сертификаты по прохождению реабилитации в Национальном центре детской реабилитации (5 сертификатов-квот), сертификаты по швейному мастерству матерям из числа малообеспеченных и многодетных семей (15 сертификатов), сертификаты по гончарному мастерству детям с особыми потребностями (20 сертификатов).



В 19.00 в «St.Regis Astana» в торжественном зале «Астор» состоится официальный прием в честь 59-летия Национального Дня и 29-летия Освобождения Государства Кувейт.

АЛМАТЫ

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная национальной противотуберкулезной программе. В пресс-конференции примут участие директор РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии» МЗ Казахстана Малик АДЕНОВ, главный врач КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии» г. Алматы Жанар САПИЕВА и др.