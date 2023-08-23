АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа.

АСТАНА

В 9:00 во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова начнется II Республиканский форум молодых педагогов «Жас ұстаз: табысқа апарар жол», организованный Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

В 11:00 в Национальном пресс-клубе состоится пресс-конференция «Мама погибшей школьницы Адель Акановой требует нового расследования обстоятельств гибели дочери».

В 12:00 в столичном Доме дружбы пройдет благотворительная акция «Дорога в школу», организованная Ассамблей народа Казахстана города Астаны.

В 12:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «О миграционных процессах в Казахстане». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14:30 в Назарбаев Университете впервые пройдет Форум высшего образования и науки. Тема форума будет посвящена развитию человеческого капитала как основы экономического роста страны.

В 14:30 во Дворце «Жастар» КГУ «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны проведет ярмарку вакансий.

АЛМАТЫ

В 11:00 в Алматы руководитель фракции партии AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев, депутаты Мажилиса Бакытжан Базарбек и Ермурат Бапи проведут встречу с представителями НПО и молодежью по обсуждению проблемы лудомании Адрес: улица Сатпаева, 22а.

В 11:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвящённая финалу 2-го сезона премии Mecenat.kz. Место проведения: бизнес-центр «Сәтті», микрорайон Самал-2, дом 58, 2 этаж

В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе - пресс-конференция «Предприниматели Казахстана объединяются в Альянс предпринимателей «Парасат». Что за этим последует?». Место проведения: бизнес-центр «Сәтті», микрорайон Самал-2, дом 58, 2 этаж.