Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа.

НУР-СУЛТАН

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «Об актуальных вопросах МЗ РК: COVID-19 и дети». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://www.facebook.com/ortcomkz

АЛМАТЫ

В 15:00 начнется о нлайн- заседание Общественного совета города Алматы «О степени готовности учебных учреждений к началу учебного года 2020-2021г.» посредством (ВКС) конференции Zoom.