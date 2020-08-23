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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа
23 Августа 2020 17:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 августа.
НУР-СУЛТАН
В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. «Об актуальных вопросах МЗ РК: COVID-19 и дети». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://www.facebook.com/ortcomkz
АЛМАТЫ
В 15:00 начнется о нлайн- заседание Общественного совета города Алматы «О степени готовности учебных учреждений к началу учебного года 2020-2021г.» посредством (ВКС) конференции Zoom.
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