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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января

    22 Января 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января.

    АСТАНА

    В 10:00 Министерство сельского хозяйства РК проведет расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2022 год и планах работы на 2023 год.

    В 11:00 в здании РГП «Казгидромет» состоится брифинг Министерства экологии и природных ресурсов РК. Тема – «Состояние гидротехнических сооружений и водохозяйственной обстановки в республике».

    В 11:00 начнется брифинг МВД РК. Тема - «О мерах по борьбе с интернет-мошенничеством». Спикер: заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан Арман Оразалиев.

    Фото: rszaccountancy.co.uk

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана
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