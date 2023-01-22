Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января.

АСТАНА

В 10:00 Министерство сельского хозяйства РК проведет расширенное заседание коллегии по итогам деятельности за 2022 год и планах работы на 2023 год.

В 11:00 в здании РГП «Казгидромет» состоится брифинг Министерства экологии и природных ресурсов РК. Тема – «Состояние гидротехнических сооружений и водохозяйственной обстановки в республике».

В 11:00 начнется брифинг МВД РК. Тема - «О мерах по борьбе с интернет-мошенничеством». Спикер: заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан Арман Оразалиев.

Фото: rszaccountancy.co.uk

