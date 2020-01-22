Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.
В 11.00 в БЦ «Emerald Tower» церемония подписания меморандума о сотрудничестве между АО «Казинформ» и итальянским информационным агентством ANSA.
В 11.00 в здании партии «Nur Otan» под председательством Первого заместителя председателя «Nur Otan» Бауыржана Байбека состоится заседание Центрального совета Молодежного крыла «Jas Otan».
В 11.00 в Мажилисе вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев представит в рамках заседания Комитета по экономической реформе и региональному развитию законопроект с поправками по вопросам улучшения бизнес-климата.
В 11.00 отчетная встреча Палаты предпринимателей «Атамекен» на тему «Какие виды туризма стоит развивать в Нур-Султане?».
В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам в Республике Казахстан по профилактике коронавирусной инфекции.
В 15.00 в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользования запланирована презентация законодательных поправок по вопросам использования атомной энергии.
В 15.00 в АОО «Назарбаев Университет», блок С-3, Red hall состоится Открытая лекция на тему «Глобальные задачи социального обеспечения: Профилактика рабочего места. Идеология нулевой смертности».
В 19.00 в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт «Голос Земли» известного композитора, пианиста, заслуженного деятеля РК Серика Еркимбекова.
АЛМАТЫ
В 11.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится презентация книги ректора университета «Туран», профессора Алшанова Рахмана Алшановича «Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия».
- В столице запустили челлендж по уборке снега
- Жители столицы могут принять участие в разработке мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город»
- Об универсальных правилах защиты напомнил казахстанский эпидемиолог из-за коронавируса в Китае
- В Алматы определят места для летних площадок и фуд-траков
- Ряд рынков модернизируют в Алматы
- Эскизный проект не согласовывался: будет ли построен жилой комплекс на месте Никольского рынка
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана