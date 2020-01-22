Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 января.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК.





В 11.00 в БЦ «Emerald Tower» церемония подписания меморандума о сотрудничестве между АО «Казинформ» и итальянским информационным агентством ANSA.





В 11.00 в здании партии «Nur Otan» под председательством Первого заместителя председателя «Nur Otan» Бауыржана Байбека состоится заседание Центрального совета Молодежного крыла «Jas Otan».





В 11.00 в Мажилисе вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев представит в рамках заседания Комитета по экономической реформе и региональному развитию законопроект с поправками по вопросам улучшения бизнес-климата.





В 11.00 отчетная встреча Палаты предпринимателей «Атамекен» на тему «Какие виды туризма стоит развивать в Нур-Султане?».





В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная принимаемым мерам в Республике Казахстан по профилактике коронавирусной инфекции.





В 15.00 в Комитете Мажилиса по вопросам экологии и природопользования запланирована презентация законодательных поправок по вопросам использования атомной энергии.





В 15.00 в АОО «Назарбаев Университет», блок С-3, Red hall состоится Открытая лекция на тему «Глобальные задачи социального обеспечения: Профилактика рабочего места. Идеология нулевой смертности».





В 19.00 в ЦКЗ «Казахстан» состоится концерт «Голос Земли» известного композитора, пианиста, заслуженного деятеля РК Серика Еркимбекова.





АЛМАТЫ

В 11.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится презентация книги ректора университета «Туран», профессора Алшанова Рахмана Алшановича «Тайна двадцати тысячелетий: поиски и открытия».