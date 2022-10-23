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    20:43, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября.

    АСТАНА

    В 11.00 по адресу ул. Казыбек би, 5А состоится сход жителей района Малого Талдыколя, где будет дана полная информация о ходе строительства Экологического парка и обсуждение вопросов о необходимости строительства школы, детского сада и развитие инфраструктуры-канализации, освещения и дорог.

    В 13.00 в Қазмедиа орталығы начнется концерт группы японских барабанщиков «SAI».

    В 15.00 во Дворце школьников имени Аль-Фараби состоится праздничный концерт из цикла «Этническая полифония», посвященный Дню Республики. Мероприятие организовано Ассамблеей народа Казахстана города Астаны.

    В 18.00 в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева пройдет торжественное закрытие XXVIIІ республиканского фестиваля драматических театров Казахстана.


    АЛМАТЫ

    В 6.30 в парке Первого Президента стартует единственный в Казахстане ежегодный благотворительный музыкальный забег «CHARITY MUSIC RUN».


    Теги:
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