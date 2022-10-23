АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября.

АСТАНА

В 11.00 по адресу ул. Казыбек би, 5А состоится сход жителей района Малого Талдыколя, где будет дана полная информация о ходе строительства Экологического парка и обсуждение вопросов о необходимости строительства школы, детского сада и развитие инфраструктуры-канализации, освещения и дорог.

В 13.00 в Қазмедиа орталығы начнется концерт группы японских барабанщиков «SAI».

В 15.00 во Дворце школьников имени Аль-Фараби состоится праздничный концерт из цикла «Этническая полифония», посвященный Дню Республики. Мероприятие организовано Ассамблеей народа Казахстана города Астаны.

В 18.00 в Казахском государственном академическом музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева пройдет торжественное закрытие XXVIIІ республиканского фестиваля драматических театров Казахстана.





АЛМАТЫ

В 6.30 в парке Первого Президента стартует единственный в Казахстане ежегодный благотворительный музыкальный забег «CHARITY MUSIC RUN».