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вчера 19:14
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вчера 14:30
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса.
В 10:00 в Национальной академической библиотеке запланирован литературный вечер «Абай – дана, Абай - дара».
В 10:30 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы откроется выставка дипломных работ выпускников Детской художественной школы города Кокшетау «Туған өлкем».
В 10:30 во Дворце спорта «Алау» состоится открытие чемпионата Республики Казахстан по конькобежному спорту.
В 11:00 в выставочном центр «Корме» стартует международная сельскохозяйственная выставка «KazAgro/KazFarm».
В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция, посвященная социально-экономическому развитию Туркестанской области.
В 14:15 в Национальном центре нейрохирургии состоится совместная конференция Национального центра нейрохирургии и странового офиса ВОЗ в Казахстане.
В 15:00 запланировано заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним наград, под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева.
В 15:00 в здании Духовного управления мусульман Казахстана откроется ІІІ республиканский форум имамов на тему «Духовные ценности – основа единства общества».
В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет юбилейная выставка «Алтын бағыт», посвященная 65-летию академика Академии искусств РК, члена Союза художников РК, члена Евразийской творческой гильдии города Лондона, скульптора Шокана Толеша.
В 16:00 в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему международному фестивалю эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan».
В 16:30 в конференц-зале ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» начнется выездное заседание Национального совета по квалификациям по вопросам разработки профессиональных стандартов по направлению «Машиностроение и металлообработка» с участием заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева, министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова и президента АО «Центр развития трудовых ресурсов» Тамары Дуйсеновой.
АЛМАТЫ
В 10:00 на территории КЦДС «Атакент» пройдет 18-я международная выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» - Powerexpo Almaty 2019, в которой примут участие более 100 компаний из 13 стран мира.
В 11:00 Общественный фонд «Ел-шежіре» в Национальной библиотеке Республики Казахстан проведет конференцию на тему «Национальные ценности – основа национальной идеи».
В 16:00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоится пресс-конференция, посвященная открытию Третьей ежегодной международной выставки авторской интерьерной куклы «Вместе навсегда».
В 16:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики открывают Международную фотовыставку «Празднование 70-летия образования Китайской Народной Республики».
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