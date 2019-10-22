Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 октября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 начнется пленарное заседание Мажилиса.

В 10:00 в Национальной академической библиотеке запланирован литературный вечер «Абай – дана, Абай - дара».

В 10:30 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы откроется выставка дипломных работ выпускников Детской художественной школы города Кокшетау «Туған өлкем».

В 10:30 во Дворце спорта «Алау» состоится открытие чемпионата Республики Казахстан по конькобежному спорту.

В 11:00 в выставочном центр «Корме» стартует международная сельскохозяйственная выставка «KazAgro/KazFarm».

В 12:20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК пройдет пресс-конференция, посвященная социально-экономическому развитию Туркестанской области.

В 14:15 в Национальном центре нейрохирургии состоится совместная конференция Национального центра нейрохирургии и странового офиса ВОЗ в Казахстане.

В 15:00 запланировано заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним наград, под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева.

В 15:00 в здании Духовного управления мусульман Казахстана откроется ІІІ республиканский форум имамов на тему «Духовные ценности – основа единства общества».

В 16:00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет юбилейная выставка «Алтын бағыт», посвященная 65-летию академика Академии искусств РК, члена Союза художников РК, члена Евразийской творческой гильдии города Лондона, скульптора Шокана Толеша.

В 16:00 в Центральном концертном зале «Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему международному фестивалю эстрадных исполнителей «Voice of Nur-Sultan».

В 16:30 в конференц-зале ТОО «Казахстанская Авиационная Индустрия» начнется выездное заседание Национального совета по квалификациям по вопросам разработки профессиональных стандартов по направлению «Машиностроение и металлообработка» с участием заместителя Премьер-Министра РК Бердибека Сапарбаева, министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова и президента АО «Центр развития трудовых ресурсов» Тамары Дуйсеновой.

АЛМАТЫ

В 10:00 на территории КЦДС «Атакент» пройдет 18-я международная выставка «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение» - Powerexpo Almaty 2019, в которой примут участие более 100 компаний из 13 стран мира.

В 11:00 Общественный фонд «Ел-шежіре» в Национальной библиотеке Республики Казахстан проведет конференцию на тему «Национальные ценности – основа национальной идеи».

В 16:00 в Государственном музее искусств им. А. Кастеева состоится пресс-конференция, посвященная открытию Третьей ежегодной международной выставки авторской интерьерной куклы «Вместе навсегда».

В 16:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан совместно с Генеральным Консульством Китайской Народной Республики открывают Международную фотовыставку «Празднование 70-летия образования Китайской Народной Республики».