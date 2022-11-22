Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 ноября.

АСТАНА

В 10:00состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов проведет вебинар на тему «Изменение климата и влияние его на отрасли экономики», на котором представители государственных органов и эксперты производственных отраслей поделятся своими мнениями, видениями и опытом исследования данных вопросов. Вебинар будет проводиться на платформе Zoom.

В 12:00 запланирован брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Модернизация и техническое дооснащение пунктов пропуска на казахстанском участке внешней границе ЕАЭС». Спикер: заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Бакытжан Слямов.

В 15:00 состоится брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Автодорожная отрасль: предварительные итоги работы и планы». Спикеры: председатель Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Толеген Абдуллин; председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев; генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов» Замир Сагинов.

В 16:00 в театре Астана балет пройдет торжественное награждение победителей Республиканского конкурса юных пианистов «Astana Piano Passion» и гала-концерт с участием мэтров.



