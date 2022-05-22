Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 мая.

НУР-СУЛТАН

В 09.30 в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная запуску благотворительного проекта «Медицинские поезда».

В 11.00 в Национальном пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Утильсбор в Казахстане должен быть прозрачным и без лоббирования интересов России и Беларуси – эксперты».

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг на тему: «Безопасность детей на дороге». Спикер - заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

В 14.30 в КФ «Академия Елбасы» состоится пресс-конференция о итогах национальной интеллектуальной олимпиады «1000 бала», которая была проведена в партнёрстве с Министерством образования и науки РК.

В 15.00 в Центре поддержки института семьи «Жанұя» состоится конференция по программе бесплатных творческих кружков и секций ArtSport с участием её основателя Аружан Саин, разработчика платформы Сергея Алабугина, поставщиков г.Нур-Султан и родителей детей, занимающихся по программе. На конференцию приглашаются представители столичных управлений спорта и культуры и депутаты маслихата города.

В 15.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книг известного этнографа, художника Ералы Оспанова «Атлас казахского орнамента», «Қошетер» казахские народные ремесла».

АЛМАТЫ

В 10.00 в отеле Rixos Almaty состоится IX Молочный Саммит - одно из крупнейших мероприятий мировом молочном рынке.