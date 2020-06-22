-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня.
В 9.00 на сайте Primeminister.kz онлайн заседание Правительства РК. На повестке дня меры по улучшению бизнес-климата и ход подготовки к отопительному сезону.
В 10.00 онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», организованный Министерством информации и общественного развития. Цель мероприятия – поощрение граждан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией. В рамках форума запланировано видеообращение главы государства и церемония награждения медалью «Халық Алғысы».
В работе форума примут участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Д. Абаев, министр информации и общественного развития А. Балаева, первые руководители МВД, МКС, МТСЗН, МОН, АДГС, посредством видеоконференцсвязи акимы всех областей.
АЛМАТЫ
В 15.00 на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы состоится онлайн брифинг о текущей ситуации с COVID-19.
Спикер - руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.
- Объявлен фотоконкурс «Мой народ – моя страна», посвященный 100-летию Казахской Республики
- Иосиф Будневич – патриарх казахстанской фотожурналистики
- Газете «Ақ жол» исполняется 100 лет
- Вышел в свет 25-томный сборник материалов газеты «Ақ жол»
- На мирных собраниях у журналистов должны быть редзадания – глава телеканала «Алматы»
- Демократичны и либеральны – Михаил Дорофеев о Правилах деятельности журналистов на мирных собраниях
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана