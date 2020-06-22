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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня

22 Июня 2020 21:50
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 июня.

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В 9.00 на сайте Primeminister.kz онлайн заседание Правительства РК. На повестке дня меры по улучшению бизнес-климата и ход подготовки к отопительному сезону.

В 10.00 онлайн-форум «BIZ BIRGEMIZ», организованный Министерством информации и общественного развития. Цель мероприятия – поощрение граждан, плодотворно работающих в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также особо отличившихся в борьбе с пандемией. В рамках форума запланировано видеообращение главы государства и церемония награждения медалью «Халық Алғысы».

В работе форума примут участие первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Д. Абаев, министр информации и общественного развития А. Балаева, первые руководители МВД, МКС, МТСЗН, МОН, АДГС, посредством видеоконференцсвязи акимы всех областей.

АЛМАТЫ

В 15.00 на площадке региональной службы коммуникаций города Алматы состоится онлайн брифинг о текущей ситуации с COVID-19.

Спикер - руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.


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