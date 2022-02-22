Анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 февраля.

В 10.00 в конференц-зале отеля «Hilton Garden Inn Astana» пройдет конференция под названием «Пластик в циркулярной экономике: производство - переработка - вторичное использование». На конференции выступят представители МЭГПР РК, АО «Жасыл Даму», международного фонда Coca-Cola и др.

В 10.00 в отеле «Sheraton» круглый стол «Итоги реализации проекта развития молодежного корпуса в Казахстане».

В 10.00 Министерством юстиции совместно с Республиканской палатой частных судебных исполнителей будет проведен круглый стол по обсуждению актуальных вопросов в сфере принудительного исполнения. Пр. Мәңгілік Ел, 55/18, блок 3.3, зал 121 (The Main Boardroom).

В 10.30 в ЦАП партии «Nur Otan» презентация книги «Ерекше балалар. Мінез-құлықты қолданбалы талдауға (АВА) кіріспе: проблемалы мінез құлықты түзету қағидалары мен аутизм спектріндегі бұзылыстар және басқа да даму ерекшеліктері бар балаларды үйрету стратегиялары». Это перевод на казахский язык книги «Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения (АВА): принципы коррекции проблемного поведения и стратегии обучения детей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями развития». Книга переведена и издана фондом «Болашақ» в партнерстве с компанией «Шеврон».

В 12.00 в спортивном комплексе «Евразия» ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится открытие скалодрома.

В 12.00 на площадке РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится экспертная пресс-конференция на тему: «Развитие атомной энергетики в Казахстане». Участники встречи: директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Касенов Жаслан Серикович; председатель Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Шангитбаев Абай Мухтарович; директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Дарибаев Айдос Нагимадинович; директор департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики РК Құланбай Абай Құланбайұлы; управляющий директор по системным услугам и развитию Национальных энергетических сетей АО «KEGOC» Мукатов Бекжан Батырович; г енеральный директор АО «Казахстанские атомные электрические станции» Жантикин Тимур Мифтахович (ZOOM из Женевы); генеральный директор Национального ядерного центра РК Батырбеков Эрлан Гадлетович (ZOOM из г. Курчатова); управляющий директор по производству и управлению активами, член правления АО «Самрук-Энерго» Тютебаев Серик Суинбекович; эксперт в области энергетики Абилдаев Алмаз. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz , https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 14.30 пресс-брифинг РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: итоги Олимпийских игр в Пекине. Спикеры: генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков; директор дирекции спорта НОК РК Елсияр Канагатов.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.



