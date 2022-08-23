НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 23 августа.

НУР-СУЛТАН

В 09.00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - ход реализации Национального проекта «Жасыл Қазақстан», вопросы кормообеспечения и подготовки к уборочной кампании.

В 11.00 в формате онлайн-трансляции состоится брифинг МВД Республики Казахстан. Тема брифинга: «Об итогах проведения акции «Безопасная дорога».

Спикер - и.о. председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев.

В 12.00 в отеле «Rixos President Astana» столичные предприниматели встретятся с акимом города Нур-Султана Алтаем Кульгиновым. Участие также примет Председатель Президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Как решаются экологические проблемы в регионах?».

Спикеры - председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz .

В 14.00 в конференц-зале МДГБ №2 состоится мероприятие, приуроченное ко Дню Конституции, во время которого работников больницы наградят медалями, орденами, грамотами от ООН и партии «Аманат» за активную общественно-политическую работу.

В 15.00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК состоится торжественное закрытие VIII Армейских международных игр, а также чествование победителей конкурсов, проведенных на территории Казахстана.

В 15.00 по случаю 115-летия со дня рождения поэта, публициста, просветителя Гали Орманова состоится литературно-музыкальный вечер под названием «Алты алаштан сөз оздырған».

В 16.00 состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития.





АЛМАТЫ

В 12.00 в Казахстанском Пресс-клубе (г. Алматы, Самал-2, ЖК «САТТИ» д. 58, 1 подъезд, 2-й этаж) состоится пресс-конференция, посвященная вопросам безопасного использования электросамокатов в городе.