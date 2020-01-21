Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 января.

НУР-СУЛТАН

В 10.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10.00 в Сенате состоится встреча членов Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке с руководством ТОО «СК-Фармация» по вопросам эффективности работы как единого дистрибьютера, осуществляющего деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.





В 10.00 в конференц-зале Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина Деловой Совет АПК на тему «Критиковать действующую государственную программу развития АПК или сотрудничать с ее реализаторами?».





В 11.00 на перроне вокзала «Нурлы жол» состоится презентация вагонов, прошедших капитально-восстановительный ремонт, с участием Генерального директора АО «Пассажирские перевозки» М. Кортюм.





В 11.00 в здании Агентства по противодействию коррупции состоится совещание по деятельности республиканского и региональных информационно-просветительских штабов Агентства.





В 15.00 заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan». Тема: «Коррупционные правонарушения при реализации Государственной программы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек».





В 16.00 совместное совещание Агентства по противодействию коррупции с Комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.





АЛМАТЫ

В 11.00 в Национальной библиотеке Республики Казахстан состоится вечер памяти, посвященный 80-летию заслуженного артиста Казахстана Есболгана Жайсанбаева.





В 11.00 филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы проводит брифинг по итогам работы 2019 года. Тема: Итоги года и работы по направлению - цифровизация филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы. Место проведения: Медеуский фронт-офис филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы.





В 16.00 в гостинице Novotel Almaty City Center состоится пресс-конференция по итогам Круглого стола первых руководителей авиакомпаний стран Центральной Азии, членов IATA и IOSA. Круглый стол будет посвящен обзору экономических перспектив авиационной отрасли в регионе, а также обсуждению ряда вопросов, таких как стратегия и нормативно-правовая база Европейского Союза по воздушному сообщению, аэропортовые сборы и API-PNR (предварительные данные об авиапассажирах (API) и данные о бронировании пассажира (PNR).