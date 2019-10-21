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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 октября.
НУР-СУЛТАН
В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания: ход реализации государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы и проект на 2020-2025 годы; вопросы государственно-частного партнерства.
В 10:00 в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева состоится международная конференция, посвященная 95-летию народного писателя РК Абдижамала Нурпеисова «А.Нурпеисов: феномен мастерства».
В 11:00 на территории вокзала «Нур-Султан-1» АО «Пассажирские перевозки» проведет презентацию новых вагонов с участием генерального директора компании Михаэля Кортюм.
В 11:00 во Дворце школьников пройдет закрытие XV трудового сезона студенческих строительных и трудовых отрядов «Жасыл ел».
В 12:00 в Национальном научном центре материнства и детства планируется брифинг, на котором специалисты Центра и Министерства здравоохранения РК расскажут о первых результатах лечения «хрустальных детей».
В 15:00 в городском маслихате состоится заседание Общественного совета города Нур-Султана.
АЛМАТЫ
В 11:00 в Национальной библиотеке начнется презентация книг известного казахстанского художника-реставратора Крыма Алтынбекова.
В 19:00 в кинотеатре Chaplin Mega состоится премьерный показ документального фильма режиссера Рустама Абенова «Балет внутри».
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