Анонс наиболее важных событий в Казахстане 22 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля.

НУР-СУЛТАН

В 09.00 в Үкімет үйі и на сайте PrimeMinister.kz состоится заседание Правительства. На повестке заседания санитарно-эпидемиологическая ситуация (министр здравоохранения РК А. Гиният); готовность центральных и местных исполнительных органов к паводковому периоду 2022 года (министр по чрезвычайным ситуациям РК Ю. Ильин, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК С. Брекешев, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев); совершенствование таможенного администрирования (министр финансов РК Е. Жамаубаев).

По итогам заседания Правительства состоится пресс-конференция с участием министров по чрезвычайным ситуациям Ю. Ильина, экологии, геологии и природных ресурсов С. Брекешева, индустрии и инфраструктурного развития К. Ускенбаева.

В 10.00 состоится расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта Республики Казахстан по вопросам туризма. В заседании примут участие представители Администрации Президента РК, Парламента РК, Правительства РК, члены Общественного совета министерства, АО «Национальная компания «Kazakh Tourism», руководители областных управлений туризма, представители бизнес и тур сообщества. Место проведения: отель Sheraton Nur-Sultan, зал «Ballroom».

В 11.00 в онлайн- и офлайн-режиме состоится заседание Коллегии Агентства РК по делам государственной службы. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы Агентства за 2021 год. Онлайн-трансляция заседания Коллегии (Live) будет доступна на Youtube-канале Агентства. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCXkzxqSs2dSzz4z3lNupEUQ

В 11.00 в управлении полиции района «Есиль» брифинг на тему «Работа по взаимодействию с КСК, обслуживающими организациями и чатами жителей многоквартирных домов». Спикеры: Начальник управления полиции района «Байқоңыр».

В 12.00 по адресу Кусмурын, 2 столичные волонтеры раздадут памятки о профилактике паводков.

В 16.30 на площадке РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится экспертная встреча на тему: «Формирование эффективного формата общественного договора и общественно-политических преобразований в условиях построения Нового Казахстана». Участники встречи: председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет; директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев; руководитель центра общественных исследований КИОР «Рухани жаңғыру» Казбек Майгельдинов; президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева; директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов; председатель ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций», руководитель Специальной мониторинговой группы внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии РК Айгуль Соловьева; член Президентского молодежного кадрового резерва, заместитель директора НИЦ «Молодежь» Элина Паули, а также руководители НПО, политологи и другие эксперты. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 10.00 в отеле «Rahat Palacе» начнет работу форум для предпринимателей «Women in Business» на тему «Перспективы восстановления экономики и жизни мегаполиса».