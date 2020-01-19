Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января.

НУР-СУЛТАН

В 11:30 в гостинице Marriott пройдет брифинг Мясного союза Казахстана по вопросам животноводства Казахстана и развития АПК