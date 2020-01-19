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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января
19 Января 2020 22:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января.
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НУР-СУЛТАН
В 11:30 в гостинице Marriott пройдет брифинг Мясного союза Казахстана по вопросам животноводства Казахстана и развития АПК
Ключевые слова: Нур-Султан,
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