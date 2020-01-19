+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -8 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января

19 Января 2020 22:00
Поделиться:
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 января.

Новости по теме

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 января
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 15 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 11 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 10 января

НУР-СУЛТАН

В 11:30 в гостинице Marriott пройдет брифинг Мясного союза Казахстана по вопросам животноводства Казахстана и развития АПК

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан,
Поделиться:

Автор:

Багдат Хасенова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив