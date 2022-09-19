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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 сентября

    19 Сентября 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 сентября.

    АСТАНА

    В 14:00 в ГККП «Дворец Жастар» состоится общегородская ярмарка вакансий для безработных граждан. Более 50 работодателей представят свои вакансии.

    В 15:00 в бизнес-центре «Нұрлы Орда» пройдет экспертная встреча с участием вице-министра МИОР РК Данияра Кадырова на тему «Обсуждение основных положений Послания Главы государства по вопросам общественного контроля».

    АЛМАТЫ

    В 09:00 в отеле The Ritz-Carlton Almaty пройдет V Международный транспортно-логистический форум «New Silk Way» на тему «Транспорт и логистика – новые возможности». Мероприятие организовано Союзом транспортников Казахстана «KAZLOGISTICS» при поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и АО «НК «ҚТЖ».

    В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная ежегодному дню борьбы с болезнью Альцгеймера.


    Фото: images.squarespace-cdn.com
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