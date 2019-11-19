Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 ноября.

В 9.00 в Назарбаев Университете состоится Central Asia Startup Show - презентация TOП-50 стартапов Инновационного кластера Назарбаев Университета в самых различных сферах: от сельскохозяйственной и медицинской до финтеха и образования.

В 10.00 в Мажилисе Парламента РК пройдет пленарное заседание.

В 10.00 Казахский национальный университет искусств совместно с Министерством культуры и спорта Республики Казахстан проводит Международную научно-практическую конференцию «Культурное развитие стабильного, процветающего Казахстана».

В 10.00 в 14 подъезде Дома министерств Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проведет международную научно-практическую конференцию: «Евразийское историческое наследие: грани истории - от истоков до современности».

В 10.00 по адресу ул. Достык, 5 (IQ Coworking) при поддержке Фонда Первого Президента состоится презентация пособий для развития особенных детей

В 11.00 в пресс-центре Правительства РК состоится пресс-конференция о ходе строительства магистрального газопровода «Сарыарка» в рамках реализации Пяти социальных инициатив.

В 11.00 в выставочном центре «Корме» пройдет ХVII Казахстанская международная выставка «Образование и наука-2019».

В 11.00 в Национальном центре рукописей и редких книг Общественным фондом «Eurasian Expert Council» (ОФ ЕЕС) будет организована пресс-конференция, посвященная реализации республиканского проекта «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: международный опыт» с участием казахстанских и международных неправительственных организаций (ООН, ЕС и др.).

В 11.00 в БЦ «Москва» во Всемирный день детей АО «Казпочта» и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане проведут церемонию для запуска в продажу марок, посвященных 25-летию Конвенции о правах ребенка в Казахстане.

В 15.00 состоится встреча с представителями неправительственных организаций ко дню Международного дня инвалидов. Место проведения: Центр поддержки института семьи «Жанұя», ул.Бебитшилик, 14.

В 16.20 в СЦК состоится пресс-конференция, посвященная итогам ЧМ в Баку по грэпплингу.

В 17.00 в рамках декады, посвященной празднованию Дня Первого Президента Республики Казахстан, в здании музея Библиотеки Елбасы (ул. Бейбитшилик, 11) состоится торжественное открытие выставки «Молодость Великой степи».

АЛМАТЫ

В 10.30 состоится пресс-тур в АО «Республиканский протезно-ортопедический центр», которому исполняется 90 лет.

В 11.00 в зале имени Н. Даулетовой состоится церемония передачи в дар литературы от профессионального объединения авторов научно-литературных трудов ILESAM в фонд Национальной библиотеки Республики Казахстан в рамках проекта «Дарение книг библиотекам тюркского мира. Книга – самый надежный мост (Казахстан)».

В 15.00 в пресс-центре акимата города Алматы пройдет брифинг о порядке и оказании стандарта государственной услуги «Выдача удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок и карточки допуска». Спикеры: Нурмуханов Куаныш — руководитель ситуационного центра комитета транспорта МИИР РК; Петралиев Хамитбек — руководитель инспекции транспортного контроля по городу Алматы; Маралбаев Жасулан — руководитель управления контроля на автомобильном транспорте комитета транспорта МИИР РК.

КАРАГАНДА

20-21 ноября в г.Караганда Республики Казахстан пройдет ХХ Международная конференция Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. В конференции приму участие более 50 участников из 19 стран мира. Открытие конференции 20 ноября 2019 года в 10:00 часов (г.Караганда, ул.Кривогуза, 162А, гостиница «Космонавт»).