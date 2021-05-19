Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 мая.

В 10.00 состоится заседание Сената Парламента РК. Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz Палаты.

В 11.00 Национальная академическая библиотека РК совместно с международным фондом поддержки культуры и искусства имени Абая в рамках празднования 175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы состоится церемония награждения юбилейными медалями «Абай» заслуженных поэтов и писателей, работников культуры.

В 12.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Обеспечение безопасности и охраны труда на предприятиях РК». Спикер: заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК – главный государственный инспектор труда РК Оспанкулов Толеген Капакович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 11.00 в республиканском Доме дружбы в г.Алматы (ул. Курмангазы, 40) состоится республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана с этнокультурными объединениями.