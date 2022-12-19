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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря

    19 Декабря 2022, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.

    АСТАНА

    В 10:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке заседания - ревизия состояния энергообъектов и теплосетей, концепция развития геологической отрасли РК.

    В 10:00 в отеле Ritz-Carlton Astana состоится первый Центрально-азиатский медиафорум.

    В 15:00 Посольство Индии в Астане совместно с Международным финансовым центром «Астана» организует B2B встречу по продвижению медицинского туризма между Индией и Казахстаном в Международном финансовом центре «Астана».
    Астана
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