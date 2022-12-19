Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря.

АСТАНА

В 10:00 в Үкімет үйі начнется заседание Правительства. На повестке заседания - ревизия состояния энергообъектов и теплосетей, концепция развития геологической отрасли РК.

В 10:00 в отеле Ritz-Carlton Astana состоится первый Центрально-азиатский медиафорум.

В 15:00 Посольство Индии в Астане совместно с Международным финансовым центром «Астана» организует B2B встречу по продвижению медицинского туризма между Индией и Казахстаном в Международном финансовом центре «Астана».



