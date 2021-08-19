Анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 20 августа.
В 12.30 Пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Развитие геологической отрасли Казахстана». Спикеры: вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев; заместитель председателя Комитета геологии МЭГПР РК Алмат Абдикешев; председатель правления АО «Казгеология» Анвар Боранбаев. https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
В 16.00 в новом здании Посольства Республики Узбекистан в Республике Казахстан состоится пресс-брифинг, посвященный текущему состоянию двусторонних отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан в свете предстоящего празднования 30-летия независимости двух стран.
В 16.30 пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Об эпидемиологической ситуации в РК». Спикеры: министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова. https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz
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