Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября.
НУР-СУЛТАН
В 09:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года.
Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 10:00 часов состоится заседание Сената Парламента РК. В повестку дня предложен следующий вопрос:
- О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики».
Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz Палаты.
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