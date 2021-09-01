Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 сентября.

НУР-СУЛТАН

В 09:00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания – меры по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года.

Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 10:00 часов состоится заседание Сената Парламента РК. В повестку дня предложен следующий вопрос:

- О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики».

Заседание Сената будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz Палаты.



