Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 октября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 откроется пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 10:00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан начнет министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В 11:30 в Astana Hub запланирована презентация цифровых новинок Электронного Правительства.

В 14:30 в отеле Hilton Astana состоится 8-е заседание Ассамблеи сторон Международной антикоррупционной академии, в работе которого примут участие свыше 130 иностранных гостей из более чем 40 государств.

В 15:00 в пресс-центре Правительства РК пройдет пресс-конференция о развитии нефтегазовой отрасли и увеличении доли местного содержания с участием первого вице-министра энергетики РК Махамбета Досмухамбетова.

В 16:00 в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев активисты МК «Jas Otan» встретят команду Казахстана по водному поло.

АЛМАТЫ

В 15:00 Центральный государственный музей Республики Казахстан открывает персональную выставку художницы Гульфариды Джанияровой «Моя любовь: куклы, цветы и добрые, добрые сказки...».