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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября

    1 Ноября 2022, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября.

    В 10:00 в гостинице «Sheraton» в конференц-зале «Ballroom» пройдет правовой форум по вопросам противодействия торговле людьми в Казахстане.

    В 11:00 в Назарбаев-центре состоится заседание международного научного круглого стола «Дипломатическая служба Республики Казахстан: историческое наследие и современность», посвященного 30-летию установления дипломатических отношений Казахстана с зарубежными государствами.

    В 16:00 в зале заседаний маслихата Астаны состоится заседание постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.
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