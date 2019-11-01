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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября

1 Ноября 2019 21:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 на стадионе «Астана-Арена» стартует благотворительный турнир по мини-футболу, в котором примут участие команды государственных органов Республики Казахстан и нефтегазовых компаний

В 12:00 в Национальном музее Республики Казахстан открывается персональная выставка «Добавь миру красок», приуроченная к 20-летию юного художника Нуралы Шманова

В 16:00 в столичном Доме дружбы в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан состоится День башкирской культуры, организованный Башкирским этнокультурным объединением «Акбузат» при поддержке Администрации Республики Башкортостан, Министерства культуры Республики Башкортостан и Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана

В 19:00 во Дворце независимости состоится казахстанский показ мод с участием дизайнеров университета «Шабыт», именитых дизайнеров Казахстана, детей-моделей со всего Казахстана и детского дома

АЛМАТЫ

В 09:00 в Бизнес-инкубаторе MOST состоится один из шести хакатонов международного турнира Urban.Tech Moscow.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Алматы,
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Багдат Хасенова

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Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
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