Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 ноября.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 на стадионе «Астана-Арена» стартует благотворительный турнир по мини-футболу, в котором примут участие команды государственных органов Республики Казахстан и нефтегазовых компаний

В 12:00 в Национальном музее Республики Казахстан открывается персональная выставка «Добавь миру красок», приуроченная к 20-летию юного художника Нуралы Шманова

В 16:00 в столичном Доме дружбы в рамках празднования 100-летия образования Республики Башкортостан состоится День башкирской культуры, организованный Башкирским этнокультурным объединением «Акбузат» при поддержке Администрации Республики Башкортостан, Министерства культуры Республики Башкортостан и Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султана

В 19:00 во Дворце независимости состоится казахстанский показ мод с участием дизайнеров университета «Шабыт», именитых дизайнеров Казахстана, детей-моделей со всего Казахстана и детского дома

АЛМАТЫ

В 09:00 в Бизнес-инкубаторе MOST состоится один из шести хакатонов международного турнира Urban.Tech Moscow.