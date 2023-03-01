Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта.

АСТАНА

В 9.30 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК. Транслироваться заседание будет на сайте www.senate.parlam.kz.

В 15.00 состоится презентация проекта Закона Республики Казахстан: «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы». Презентация также будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Итоги проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия»Безопасная дорога».

Спикер: старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги «ҒҰЛАМАНЫҢ ҒҰМЫРЫ», изданной по случаю 100-летия со дня рождения одного из основоположников письменной литературы монгольских казахов, государственного и общественного деятеля, просветителя, писателя-драматурга Курманхана Мукамадиулы.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О возрождении ансамбля «Гульдер» и о премьерах, подготовленных государственным академическим театром имени Қ. Қуанышбаева в 2023 году».

Спикеры: директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, заслуженный деятель Казахстана Айболат Жаудыр; режиссер, заслуженный деятель Казахстана Нурлан Жуманиязов; художественный руководитель и дирижер ансамбля «Гүлдер» Серик Даулетов; главный балетмейстер ансамбля «Гульдер» Анвара Садыкова.

Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 9.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится юбилейный 10-ый CFO Summit Idea Exchange & Networking Event.



