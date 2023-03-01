Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта

1 Марта 2023, 21:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 марта.

АСТАНА

В 9.30 начнется пленарное заседание Сената Парламента РК. Транслироваться заседание будет на сайте www.senate.parlam.kz.

В 15.00 состоится презентация проекта Закона Республики Казахстан: «О внесении изменений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы». Презентация также будет транслироваться в режиме онлайн на сайте www.senate.parlam.kz.

В 12.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «Итоги проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия»Безопасная дорога».
Спикер: старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 14.00 в Национальной академической библиотеке РК состоится презентация книги «ҒҰЛАМАНЫҢ ҒҰМЫРЫ», изданной по случаю 100-летия со дня рождения одного из основоположников письменной литературы монгольских казахов, государственного и общественного деятеля, просветителя, писателя-драматурга Курманхана Мукамадиулы.

В 15.00 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК на тему «О возрождении ансамбля «Гульдер» и о премьерах, подготовленных государственным академическим театром имени Қ. Қуанышбаева в 2023 году».
Спикеры: директор Государственного академического казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, заслуженный деятель Казахстана Айболат Жаудыр; режиссер, заслуженный деятель Казахстана Нурлан Жуманиязов; художественный руководитель и дирижер ансамбля «Гүлдер» Серик Даулетов; главный балетмейстер ансамбля «Гульдер» Анвара Садыкова.
Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

АЛМАТЫ

В 9.00 в отеле The Ritz-Carlton состоится юбилейный 10-ый CFO Summit Idea Exchange & Networking Event.


Новости по теме
Более 7,5 млрд тенге ущерба: организатора транспортной финпирамиды в Астане осудили на 8 лет
В Алматы стал известен обладатель чемпионского пояса «Полиция Барысы – 2023»
Футбольные фанаты устроили драку на стадионе в Алматы
Теги:
Читайте также
Участок дороги Алматы - Ташкент закрыли для транспорта
Спортсмены из 14 стран примут участие в финале Кубка мира по фристайлу в Алматы
Алматинцы недовольны состоянием дорог - Ерболат Досаев
Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 17 марта
Приверженца религиозно-экстремистской организации задержали с наркотиками в Алматы
Астанчанина подозревают в хранении «синтетики» в особо крупном размере
Более тысячи продуктовых корзин раздали нуждающимся в Астане в преддверии Наурыза
Новости партнеров
Популярное
1 Наводнение в Турции: каковы масштабы бедствия
2 Детский сад в Алматы проверяют после видео с питанием малышей
3 Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе
4 Уменьшатся вычеты за обслуживание из пенсионных накоплений казахстанцев
5 Массовый выброс дельфинов произошел на Атлантическом побережье Франции

Лента новостей