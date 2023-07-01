Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля.

АСТАНА

В 6.00 в Триатлон парке более 1000 любителей триатлона из 60 стран вновь соберутся в столице Казахстана, чтобы побороться за звание «Железного человека» в гонках BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN и IRONMAN 70.3 ASTANA..

В 10.00 на Аллее писателей Астанинский городской филиал общественного объединения «Союза писателей Казахстана» при поддержке управления культуры города Астаны проводят культурно - досуговое мероприятие «Астана - шабыт арқауы».

В 12.00 в Барыс Арена состоится республиканский турнир «Қазақстан барысы – 2023» по казақ куресі, приуроченный ко Дню столицы.

В 12.00 на площади монумента «Байтерек» состоится концерт мастеров искусства в честь Национального дня домбры, организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

В 20.00 на площади Международного Выставочного Центра «EXPO» состоится концерт, посвященный Национальному дню домбры «Домбыра Дастаны».

АЛМАТЫ

В 12.00 на легендарной площадке высокогорного катка «Медеу» пройдет фестиваль «Азия Дауысы» - «Голос Азии».