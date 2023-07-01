Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля

    1 Июля 2023, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 июля.

    АСТАНА

    В 6.00 в Триатлон парке более 1000 любителей триатлона из 60 стран вновь соберутся в столице Казахстана, чтобы побороться за звание «Железного человека» в гонках BI GROUP IRONMAN KAZAKHSTAN и IRONMAN 70.3 ASTANA..

    В 10.00 на Аллее писателей Астанинский городской филиал общественного объединения «Союза писателей Казахстана» при поддержке управления культуры города Астаны проводят культурно - досуговое мероприятие «Астана - шабыт арқауы».

    В 12.00 в Барыс Арена состоится республиканский турнир «Қазақстан барысы – 2023» по казақ куресі, приуроченный ко Дню столицы.

    В 12.00 на площади монумента «Байтерек» состоится концерт мастеров искусства в честь Национального дня домбры, организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан.

    В 20.00 на площади Международного Выставочного Центра «EXPO» состоится концерт, посвященный Национальному дню домбры «Домбыра Дастаны».

    АЛМАТЫ

    В 12.00 на легендарной площадке высокогорного катка «Медеу» пройдет фестиваль «Азия Дауысы» - «Голос Азии».

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Алматы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Незаконную продажу религиозной литературы выявили в Астане
    Число госпитализированных при пожаре в Алматы выросло до 37 человек
    В Алматы определили победителей детско-молодежного кинофестиваля «Мечтатель»
    Анонс наиболее важных событий в Астане 2 августа
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Кто виновен в заражении ВИЧ в алматинской больнице