Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля.

В 12.10 состоится встреча в МИД РК в рамках официального визита Государственного секретаря США Майка Помпео в Казахстан.

В 15.00 в отеле «KAZZHOL ASTANA» Союз менторов Центральной Азии организовывает встречу с лидерами. Презентация миссии и концепции новой общественной организации.





АЛМАТЫ

В 11.00 по адресу: Аксай-4, дом 119 (ЖК «Опера») состоится торжественная церемония открытия филиала Академии шахмат Жансаи Абдумалик.



