Новости
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля
1 Февраля 2020 20:19
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля.
Новости по темеАнонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января Анонс наиболее важных событий в Казахстане 29 января
В 12.10 состоится встреча в МИД РК в рамках официального визита Государственного секретаря США Майка Помпео в Казахстан.
В 15.00 в отеле «KAZZHOL ASTANA» Союз менторов Центральной Азии организовывает встречу с лидерами. Презентация миссии и концепции новой общественной организации.
АЛМАТЫ
В 11.00 по адресу: Аксай-4, дом 119 (ЖК «Опера») состоится торжественная церемония открытия филиала Академии шахмат Жансаи Абдумалик.
Ключевые слова: СМИ,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 1 февраля
- В столице состоится IV Форум создателей казахскоязычного онлайн-контента QazForum-2020
- Глава агентства «Хабар» встретился с руководителем Европейского вещательного союза
- Даурен Абаев: Делается все, чтобы граждане не оставались под снежными заносами
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 января
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 30 января
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047