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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

1 Февраля 2020 20:19
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 февраля.

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АЛМАТЫ

В 11.00 по адресу: Аксай-4, дом 119 (ЖК «Опера») состоится торжественная церемония открытия филиала Академии шахмат Жансаи Абдумалик.



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Ключевые слова: СМИ,
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Жанара Мухамедиярова

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