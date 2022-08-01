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    • Анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа

    1 Августа 2022 21:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 10.00 начнется заседание Правительства РК. На повестке заседания:

    • Санитарно-эпидемиологическая ситуация;

    • Ход реализации Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

    Трансляция будет доступна на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Facebook, Twitter, а также на Telegram-канале Қазақстан Үкіметі.

    В 10.30 состоится круглый стол, который организует Зерновой союз Казахстана для журналистов. Место проведения: отель «Жумбактас»


    #Нур-Султан
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