НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 2 августа.
НУР-СУЛТАН
В 10.00 начнется заседание Правительства РК. На повестке заседания:
• Санитарно-эпидемиологическая ситуация;
• Ход реализации Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».
Трансляция будет доступна на сайте PrimeMinister.kz, официальном YouTube-канале и в социальных сетях Facebook, Twitter, а также на Telegram-канале Қазақстан Үкіметі.
В 10.30 состоится круглый стол, который организует Зерновой союз Казахстана для журналистов. Место проведения: отель «Жумбактас»