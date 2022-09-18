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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 сентября

    18 Сентября 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 сентября.

    НУР-СУЛТАН

    В 9:00 в Hilton Garden Inn пройдет пресс-конференция, посвященная поддержке казахстанского несырьевого экспорта. В пресс-конференции примут участие представители Министерства торговли и интеграции РК, Международного торгового центра, Европейского союза и единого оператора мер господдержки экспортеров АО «QazTrade».

    В 11:00 в формате онлайн-трансляции начнется брифинг «Меры профилактики заведомо ложного акта терроризма».

    В 11:00 в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил состоится пресс-конференция «Реализация программы «Береги жизнь».

    АЛМАТЫ

    В 14:00 в Казахстанском пресс-клубе - пресс-конференция «Лига потребителей Казахстана: растут цены растет и контрафакт».


    Фото: home-of-energy.com
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