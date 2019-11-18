Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 ноября.

В 9.00 в отеле «Рэдиссон» начнется республиканская конференция «Казахстан, дружественный к ребенку!».

В 9.30 в здании ООН в преддверии Всемирного дня детей Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в РК проводит пресс-завтрак, где будут представлены результаты анализа положения детей в Казахстане.

В 9.30 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию и науке по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые з/а РК по вопросам физической культуры и спорта».

В 10.00 во Дворце школьников пройдет торжественное открытие республиканской молодежной экспедиции «Өз еліңді таны! Познай свой край!».

В 11.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности по законопроекту «О ратификации Соглашения между Правительством РК и Правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве».

В 12.00 в КазНУИ (корпус колледжа и школы, Женис, 33) состоится торжественная церемония присвоения Большому залу имени народного артиста СССР, заслуженного деятеля РК Еркегали Рахмадиева.

В 15.00 в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» прием граждан проведет министр торговли и интеграции РК Аскар Жумагалиев.

В 15.30 в «Astana Hub» состоится церемония награждения победителей республиканского конкурса экологических стартап проектов «Eco Startup».

В 18.00 в Казахском национальном университете искусств пройдет пресс-конференция, объявление итогов и торжественное закрытие специального конкурса (Большой зал имени Ж. Жабаева).

АЛМАТЫ

В 09.00 в «Ғылым ордасы» состоится международная научно-теоретическая конференция: «Роль личности в истории Отечества в рамках практической реализации статьи Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи», организуемая в рамках проекта «Аналитическое исследование по актуализации, выработке научно-обоснованных критериев отбора и информационному сопровождению проекта «Великие имена Великой степи».

В 10.00 в отеле Intercontinental Almaty состоится семинар «На пути к региональным инициативам по модернизации ирригации в 21 веке», в котором примут участие более 80 экспертов из пяти стран Центральной Азии. Ключевым вопросом станут возможности улучшения и модернизации ирригационной инфраструктуры в Центральной Азии.

В 11.00 в АО «Народный Банк Казахстана» состоится пресс-конференция с участием руководства АО «Народный Банк Казахстана» по теме «Консолидированные финансовые результаты АО «Народный Банк Казахстана» за 9 месяцев и 3 квартал 2019 года».

В 12.00 на территории КДЦС «ATAKENT» состоится мероприятие, посвященное установке искусственных гнездовий. В рамках мероприятия будет установлено 50 искусственных гнездовий трех типов: малые синичники, большие синичники, совятники.

В 14.00 в пресс-центре акимата города Алматы пройдет брифинг, посвященный решению вопросов по обеспечению школьников из малообеспеченных и многодетных семей бесплатным горячим питанием, по нехватке мест в учреждениях образования, активизации работы по капитальному ремонту и материально-техническому оснащению школ и колледжей, в том числе по темпу ввода новых организаций среднего и дошкольного образования.