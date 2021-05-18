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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая

18 Мая 2021 21:10
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 мая.

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В 10.30 в Национальной академической библиотеке состоится презентация нескольких новых книг Адиля Ахметова, известного ученого, доктора филологических наук, члена Совета старейшин Тюркского совета, государственного и общественного деятеля, организованная Международной Тюркской академией и Национальной академической библиотекой Республики Казахстана.

В 14.00 пленарное заседание Мажилиса Парламента РК.

В 16.30 пресс-конференция в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О текущей эпидемиологической ситуации в стране и ходе реализации вакцинации». Спикеры: первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 19.00 на YouTube-канале Русского дома в Нур-Султане будет показан концерт «Думы мои, думы». (Локация: Русский дом в Нур-Султане, ул. Кенесары, 39) В нем примут участие лауреат всероссийских конкурсов композитор Ирина Варапаева (г. Москва), лауреат международных конкурсов контртенор Батыржан Смаков, студенческая хоровая капелла КазНУИ, казачий народный хор «Станичники» им. В.Иванова, а также отличник культуры РК, концертмейстер Ляйля Сеитова.


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