Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 декабря.

НУР-СУЛТАН

В 9.00 в «Үкімет үйі» состоится заседание Правительства.

На повестке - вопросы реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы и проекта до 2025 года, а также Государственной программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019 годы и проекта до 2025 года.

В 11.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам по законопроектам: «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» (2 чт), «О внесении изменений и дополнений в некоторые з/а РК по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и усиления защиты прав личности» (1 чт.).

В 11.00 в Сенате состоится расширенное заседание Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству по з/п: «О внесении изменений и дополнений в некоторые з/а РК по вопросам недропользования, газа и газоснабжения» (1 чт.).

В 11.00 в гостинице «Пекин Палас» - Международный Конгресс Всемирной федерации «Қазақ күресі» с участием представителей стран ближнего и и дальнего зарубежья. На повестке дня будут рассматриваться выборы состава исполнительного комитета федерации и другие вопросы.

В 12.00 в «Назарбаев центре» состоится церемония награждения победителей ежегодного онлайн-турнира по мобильной игре «Кто умнее?» среди старшеклассников, объявленного Фондом Первого Президента РК – Елбасы и Фондом развития государственного языка.

В 15.00 брифинг в Агентстве РК по противодействию коррупции.

В 17.00 в Astana Hub мероприятие, посвященное теме биометрической идентификации и перспективам ее развития в Казахстане.

В 17.00 в фойе театра «Астана Балет» пройдет пресс-конференция, посвященная премьере балета-сказки «Золушка».

АЛМАТЫ

В 11.00 в пресс-центре агентства «Интерфакс-Казахстан» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящему празднованию Рождества Христова католической общиной Казахстана.

В 11.00 в офисе АЭТ состоится встреча, посвященная подведению итогов за 2019 год, и представлен отчет о деятельности АЭТ.

В 11.00 в Национальной библиотеке РК состоится презентация книги – оригинала рукописи Сулеймена Бакыргани «Хикмат Хазирет Султан аль-Гарифин».

В 12.00 Фонд Первого Президента РК – Елбасы соберет более 1 500 детей из Алматы и Алматинской области в Казахском государственном цирке, где пройдет новогоднее представление «Щелкунчик и Мышильда» по мотивам повести-сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».