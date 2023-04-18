Анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 19 апреля.

АСТАНА

В 9.00 под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны.

В 9.00в отеле Radisson пройдет 13-й ежегодный Горно-геологический форум «МАЙНЕКС Казахстан». Мероприятие будет посвящено теме «Недропользование на благо национального развития».

В 11.00в фойе ЕХРО состоится торжественное открытие Евразийской международной книжной выставки-ярмарки Eurasian Book Fair.

В 11.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн-брифинг на тему «Эпидемиологическая ситуация в столице и принимаемые профилактические меры». Спикер: главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова. Пресс-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 15.00 в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК состоится пресс-конференция на тему «О реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 годы». Спикер: и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Испанов Ильяс Сапарбекович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 16.00 в зале маслихата города Астаны (ул. Бейбітшілік, 11, каб. 220) состоится заседание постоянной комиссии маслихата города Астаны по вопросам законности, правопорядка и работы с общественностью.

АЛМАТЫ

В 10.00в КЦДС «Атакент» начнет свою работу 21-ая Казахстанская Международная Выставка «Туризм и Путешествия» — KITF 2023.

В 10.00 в университет «Туран» состоится бизнес-диалог Евразийской экономической комиссии и профессионального сообщества бухгалтеров и аудиторов на тему «Конкуренция и антимонопольное регулирование рынков бухгалтерских и аудиторских услуг в ЕАЭС».



