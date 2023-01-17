Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января.

В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Об обеспечении безопасности купаний во время «Крещения». Спикер: Азамат Кусаинов - и.о. начальника управления гражданской обороны ДЧС Астаны.

Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в сети Facebook и Instagram.

В 15:00под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова пройдет расширенное заседание коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по итогам деятельности за 2022 год и предстоящим задачам.





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