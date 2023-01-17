Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января

    17 Января 2023, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января.

    В 11:00 в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Об обеспечении безопасности купаний во время «Крещения». Спикер: Азамат Кусаинов - и.о. начальника управления гражданской обороны ДЧС Астаны.

    Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в сети Facebook и Instagram.

    В 15:00под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова пройдет расширенное заседание коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по итогам деятельности за 2022 год и предстоящим задачам.


    Фото: www.istockphoto.com

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Анонс  наиболее важных событий в Казахстане 17 января
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 16 января
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 января
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 января
    Популярное
    1 Назначен заместитель акима Павлодарской области
    2 Запретили фотографироваться: в «Шымбулаке» ответили на возмущения алматинки
    3 Танат Айдарбеков назначен акимом Талгарского района Алматинской области
    4 Назначения произошли в Генеральной прокуратуре РК
    5 Куаныш Асылов назначен первым заместителем акима Шымкента
    Новости партнеров