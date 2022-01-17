Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января.
НУР-СУЛТАН
В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - санитарно-эпидемиологическая ситуация, план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, меры по недопущению роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.
В 15:00 пройдет заседание республиканского круглого стола Ассамблеи народа Казахстана в поддержку инициатив Президента страны К.Токаева и создания фонда «Қазақстан халқына».
В 17:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: текущая эпидемиологическая ситуация и циркуляция омикрон-штамма в РК. Спикеры: заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов; министр здравоохранения РК Ажар Гиният; председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
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