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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января

17 Января 2022 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 января.

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НУР-СУЛТАН

В 09:00 в Үкімет үйі состоится заседание Правительства. На повестке заседания - санитарно-эпидемиологическая ситуация, план оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране, меры по недопущению роста инфляции, повышения цен на продукты питания и нефтепродукты. Заседание Правительства будет транслироваться в режиме онлайн на сайте PrimeMinister.kz и официальных аккаунтах в социальных сетях.

В 15:00 пройдет заседание республиканского круглого стола Ассамблеи народа Казахстана в поддержку инициатив Президента страны К.Токаева и создания фонда «Қазақстан халқына».

В 17:30 начнется пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: текущая эпидемиологическая ситуация и циркуляция омикрон-штамма в РК. Спикеры: заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов; министр здравоохранения РК Ажар Гиният; председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

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