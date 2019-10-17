Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 октября.
В 9.00 в отеле Park Inn by Radisson Международный центр журналистики MediaNet/FactCheck.kz совместно с Офисом программ ОБСЕ проводит семинар «Дезинформация & искусственный интеллект – границы и методы противодействия».
В 9.30 в Академии государственного управления при Президенте РК первая коуч-сессия Института развития семейных ценностей «Danalyq».
В 9.30 в Отеле «Astana Marriott» Высший cудебный cовет РК проводит международный круглый стол на тему: «Перспективы кадровой политики в судебной системе».
В 10.00 в Казахском агротехническом университете имени С.Сейфуллина состоится выездное заседание президиума политсовета народно-демократической патриотической партии «Ауыл».
В 11.00 в «AstanaMusicHall» IV Национальная премия в области образования «Лидер Педагог -2019».
В 11.00 в пресс-центре Банка развития Казахстана состоится пресс-брифинг по случаю выделения первого транша на реализацию программы кредитования покупателей легкового автотранспорта отечественного производства, утвержденной постановлением правления Национального банка РК от 31 мая 2019 года.
В 11.00 в Национальной академической библиотеке состоится презентация книг заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена «Парасат», писателя-драматурга Рахымжана Отарбаева (1956 - 2018) - «И был я подобием твоим» и «Плач Чингисхана».
В 14.00 на базе Перинатального центра №3 состоится круглый стол на тему «Пренатальный скрининг на преэклампсию» с участием члена совета директоров The International Federationof Gynecology and Obstetrics профессора Лионы Пун, Научного центра акушерства и гинекологии, Республиканской медико-генетической консультации, Министерства здравоохранения РК, Управления здравоохранения г. Нур-Султан.
В 15.00 в Доме дружбы научный семинар «Опыт межэтнических отношений в Республике Казахстан: деятельность региональных ассамблей народа и домов дружбы в архивных документах».
В 16.30 в Казмедиацентре состоится закрытый воркшоп по основам кибербезопасности для представителей СМИ под названием «Кибер-Шум», в рамках которого спикер расскажет о том, как хакеры проводят массовый и таргетированный взлом пользователей.
В 18.00 в торгово-развлекательном центре «Хан-Шатыр» пресс-конференция и церемония взвешивания международного турнира ММА по смешанным единоборствам M-1 Challenge-105 #ДругойТы в KAZMMA.
АЛМАТЫ
В 10.00 в Институте экономики КН МОН РК состоится научно-практическая конференция «Наука, экономика и социальная модернизация общества: реальность и перспективы».
В 19.00 в Театре традиционного искусства «Алатау» состоится международный этно-фестиваль «Улы дала елі». В мероприятии примут участие исполнители традиционной музыки из тюркоязычных стран.
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