Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября.

АСТАНА

В 10.30состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан о готовности избирательных участков ко дню голосования.

В 12.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится торжественное награждение победителей республиканского творческого конкурса «Ұлттың ұлы ұстындары».

В 15.00 в университете КАЗГЮУ состоится очередная публичная лекция в рамках проекта «M.Narikbayev Public lecture». Тема лекции: «Меняющийся Казахстан в мире».

В 15.00 в Национальном музее РК состоится ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию известного казахстанского археолога, доктора исторических наук Зайноллы Самашева.

В 16.00состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам рассмотрения итогов предвыборной агитации, электорального обучения, и обращений, поступивших в ЦИК РК.





Фото: home-of-energy.com



