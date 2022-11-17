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      Астана

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября

    17 Ноября 2022, 20:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября.

    АСТАНА

    В 10.30состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан о готовности избирательных участков ко дню голосования.

    В 12.00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится торжественное награждение победителей республиканского творческого конкурса «Ұлттың ұлы ұстындары».

    В 15.00 в университете КАЗГЮУ состоится очередная публичная лекция в рамках проекта «M.Narikbayev Public lecture». Тема лекции: «Меняющийся Казахстан в мире».

    В 15.00 в Национальном музее РК состоится ряд мероприятий, приуроченных к 75-летию известного казахстанского археолога, доктора исторических наук Зайноллы Самашева.

    В 16.00состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан по вопросам рассмотрения итогов предвыборной агитации, электорального обучения, и обращений, поступивших в ЦИК РК.


    Фото: home-of-energy.com
    Астана
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