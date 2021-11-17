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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября

17 Ноября 2021 20:00
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября.

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НУР-СУЛТАН

В 10:00 состоится заседание Сената Парламента РК.

В 10:30 на железнодорожном вокзале «Нурлы Жол» будет произведен торжественный запуск новых электровозов серии 2ЭС7 «Черный гранит», произведенные на заводе «Уральские локомотивы».

В 11:00 на площадке Международного выставочного центра EXPO пройдёт XVII Международная выставка Казавтодор-Kaztraffic 2021.

В 12:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О развитии Кызылординской области в рамках Послания Главы государства». Спикер: аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова.

В 13:00 стартует онлайн-лекторий №34 «Что нужно знать о вакцинации детей, подростков, беременных вакциной Pfaizer?». Приглашенный спикер: кандидат медицинских наук, заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Айнагул Куатбаева.

В 15:00 состоится расширенное заседание коллегии Министерства иностранных дел РК с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

В 16:00 в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы откроется фондовая выставка «Магия личности».

В 16:30 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «Итоги VI заседания «Астана клуб». Спикеры: директор института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Ержан Салтыбаев, руководитель центра международных программ Фонда Нурсултана Назарбаева Кайрат Абусеитов, старший научный сотрудник Атлантического Совета, директор программы энергетики и безопасности (ITIC) Ариэль Коэн; эксперт Института мировой экономики и политики Ерлан Мадиев.

АЛМАТЫ

В 15:00 в InterContinental Almaty пройдет пресс-конференция и торжественное чествование победителей и призеров чемпионата мира по боксу в Белграде.


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#Нур-Султан   #Алматы  
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