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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 ноября.
НУР-СУЛТАН
В 9.15 в Hotel Grand Park Esil экспертная встреча членов Национальной сети НПО Казахстана по экономическим, социальным и культурным правам на тему: «Укрепление национального потенциала по выполнению Казахстаном Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах».
В 10.00 Правительственный час в Мажилисе: «Внедрение бюджета IV уровня в рамках 98 шага Плана нации – 100 конкретных шагов».
В 12.20 на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам налоговой амнистии для физических лиц.
В 14.30 в Astana Hub в рамках реализации Года молодежи пройдет
финал республиканского конкурса экологических стартап проектов «Eco Startup».
АЛМАТЫ
В 10.00 в отеле «Mercure Almatycitycenter» при поддержке Министерства здравоохранения РК состоится первый семинар ВЕЦА INTERACT 2019, посвященный проблемам ВИЧ, гепатита С и туберкулеза в регионе Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА).
В 11.00 в зале им. Н. Даулетовой Национальной библиотеки РК состоится презентация книг «Біртұтас қазақ әдебиеті: Қытайдағы және атажұртқа оралған ақын-жазушылардың шығармашылығы», «Ғалым-ақындар поэзиясы дәстүріндегі жырлар» «Тебегенов Темірхан Сақаұлы библиографиялық анықтамалық», «Шәкірттер лебізі» и 12-томного сборника сочинений в рамках 70-летнего юбилея видного педагога, академика Академии гуманитарных наук РК, члена Союза писателей РК, доктора филологических наук, профессора Темирхана Сакаевича Тебегенова.
В 12.00 в Казахстанском Пресс-клубе состоится пресс-конференция на тему: «Актуальные вопросы в сфере авторского сообщества: проблемы и решения».
В 19.00 в Казахской Государственной филармонии им. Жамбыла состоится концерт «Привет из Циндао Китая». Концерт организован при содействии Департамента культуры и туризма города Циндао и Генерального консульства КНР в Алматы, при поддержке Китайской зарубежной исполнительной компании и Казахской Государственной филармонии им. Жамбыла.
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