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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта

17 Марта 2021 20:34
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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.

НУР-СУЛТАН

В 10:00 - заседание Сената Парламента РК.

В 11:00 начнется онлайн-брифинг «Как ФНБ «Самрук-Қазына» поддерживает отечественных товаропроизводителей».

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится круглый стол в онлайн формате «Наурыз – ел ұлықтаған Ұлы күн», посвященный Наурыз мейрамы.


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