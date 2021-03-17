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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта
17 Марта 2021 20:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 марта.
НУР-СУЛТАН
В 10:00 - заседание Сената Парламента РК.
В 11:00 начнется онлайн-брифинг «Как ФНБ «Самрук-Қазына» поддерживает отечественных товаропроизводителей».
В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан состоится круглый стол в онлайн формате «Наурыз – ел ұлықтаған Ұлы күн», посвященный Наурыз мейрамы.
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