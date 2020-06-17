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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня
17 Июня 2020 20:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня.
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В 10.00 пленарное заседание Сената Парламента РК. Заседание пройдет в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.
В 11.00 В РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пресс-конференция на тему «О текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране».Спикеры: И.о министра здравоохранения РК Лязат Актаева.
Ссылки на трансляцию:https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.
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