Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 июня.

В 10.00 пленарное заседание Сената Парламента РК. Заседание пройдет в режиме онлайн на сайте www.parlam.kz.

В 11.00 В РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК пресс-конференция на тему «О текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране».

Спикеры: И.о министра здравоохранения РК Лязат Актаева.