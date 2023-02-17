Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      СМИ

    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля

    17 Февраля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля.

    В 10.00 и в 12.00 состоятся заседания Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан об итогах регистрации партийных списков, предвыборной агитации, аккредитации иностранных наблюдателей и других вопросах в рамках проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 19 марта 2023 года.

    В 12.00 в Конгресс-центре пройдет Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию «TARTYL FEST».

    В 15.00 в Русском доме в Астане в рамках проекта «Имя.doc» состоится концерт «Вечер русского романса. К 150-летию Федора Шаляпина».

    АЛМАТЫ

    В 15.00 в Makerspace Almaty (ул. Байзакова, 280) состоится открытие Urbanitarium Club – клуба урбанистики для подростков 13-16 лет.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Алматы СМИ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
    Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств
    Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 областях Казахстана
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров