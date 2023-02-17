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Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля

17 Февраля 2023, 20:00
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 февраля.

В 10.00 и в 12.00 состоятся заседания Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан об итогах регистрации партийных списков, предвыборной агитации, аккредитации иностранных наблюдателей и других вопросах в рамках проведения выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, назначенных на 19 марта 2023 года.

В 12.00 в Конгресс-центре пройдет Гранд-финал республиканского турнира по подтягиванию «TARTYL FEST».

В 15.00 в Русском доме в Астане в рамках проекта «Имя.doc» состоится концерт «Вечер русского романса. К 150-летию Федора Шаляпина».

АЛМАТЫ

В 15.00 в Makerspace Almaty (ул. Байзакова, 280) состоится открытие Urbanitarium Club – клуба урбанистики для подростков 13-16 лет.


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