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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа

    17 Августа 2022 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 18 августа.

    НУР-СУЛТАН

    В 11:00 кросс-медийная платформа «Men mediakz» проводит пресс-конференцию «Спортивные распри: что происходит с таэквонд-до в Казахстане?». Онлайн-трансляция будет доступна в телеграмм-канале https://t.me/menaitamyn .

    В 11:00 в офисе Народной партии Казахстана начнется круглый стол по проблеме озера Талдыколь - «Городская боль № 6».

    В 19:00 - показ фильмов, снятых в рамках VII Центрального-Азиатского конкурса короткометражных фильмов «Снять за 48 часов», в кинотеатре Chaplin Mega Silk Way.

    АЛМАТЫ

    В 10:30 в Фонде Нурсултана Назарбаева Институт мировой экономики и политики (ИМЭП) проведет круглый стол, посвященный перспективам интеграции стран Центральной Азии в новую эпоху.

    В 12:00 в Казахстанском пресс-клубе состоится пресс-конференция, посвященная открытию Центра «Юридическая консультация» по обеспечению бесплатной юридической консультации в городе Алматы для граждан.
    #Нур-Султан #Алматы
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